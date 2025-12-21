SS 121, scontro frae auto nella discesa di Misterbianco: traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada Statale 121, nel territorio comunale di Misterbianco, nella nota discesa che conduce in direzione Catania. A rimanere coinvolte n...

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada Statale 121, nel territorio comunale di Misterbianco, nella nota discesa che conduce in direzione Catania. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture, entrate in collisione in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria.

Secondo le prime e frammentarie informazioni, uno dei due mezzi avrebbe perso aderenza sull’asfalto reso viscido dalla pioggia battente che stava interessando la zona, finendo la propria corsa di traverso e occupando parte della carreggiata.

L’impatto ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, gli occupanti delle vetture non avrebbero riportato ferite gravi. Non si è reso necessario, al momento, il trasferimento in ospedale dei coinvolti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Misterbianco, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e hanno regolato la viabilità durante le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

L’incidente sta causando pesanti ripercussioni sul traffico veicolare: si registrano infatti lunghe code e rallentamenti lungo la SS 121, con la coda che ha raggiunto lo svincolo di Piano Tavola, creando disagi soprattutto ai pendolari diretti verso Catania.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione, di moderare la velocità e, se possibile, di percorrere itinerari alternativi fino al completo ripristino della normale circolazione.