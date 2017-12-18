SS 121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO
Tamponamento sulla ss121, in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo MisterbiancoNel tamponamento verificatosi intorno alle ore 14.30, sono coinvolti due auto ed un camionSul posto un’ambulanza d...
A cura di Redazione
18 dicembre 2017 15:51
Tamponamento sulla ss121, in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo Misterbianco
Nel tamponamento verificatosi intorno alle ore 14.30, sono coinvolti due auto ed un camion
Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale
Secondo le prime informazioni, per fortuna, nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
Segnalate lunghissime code
IN AGGIORNAMENTO