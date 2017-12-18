95047

SS 121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO

Tamponamento sulla ss121, in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo MisterbiancoNel tamponamento verificatosi intorno alle ore 14.30, sono coinvolti due auto ed un camionSul posto un’ambulanza d...

A cura di Redazione Redazione
18 dicembre 2017 15:51
SS 121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO -
Dintorni
Condividi

Tamponamento sulla ss121, in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo Misterbianco

Nel tamponamento verificatosi intorno alle ore 14.30, sono coinvolti due auto ed un camion

Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale

Secondo le prime informazioni, per fortuna, nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli.

Segnalate lunghissime code

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047