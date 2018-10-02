SS 121 INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE, ANCORA POCHI I PARTICOLARI - IN AGGIORNAMENTO

Incidente mortale nella notte, sulla SS 121 in direzione Catania, nel tratto dopo il rifornimento Sp. L'incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto poco prima delle 23. Sul pos...

Incidente mortale nella notte, sulla SS 121 in direzione Catania, nel tratto dopo il rifornimento Sp. L'incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto poco prima delle 23. Sul posto i carabinieri di Paternò, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Ancora poco chiara la dinamica dello scontro e i particolari, di certo, c'è che uno dei coinvolti nell'incidente è deceduto, e al momento non si conoscono ne le generalità, nè di dove fosse.

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.