SS 284 ADRANO: INCIDENTE CON RIBALTAMENTO, FERITA UNA DONNA

Un incidente stradale è avvenuto, stamane intorno alle 10, sulla Ss 284, nel tratto compreso tra Biancavilla ed Adrano, nei pressi dello stadio di contrada Luna. Nello scontro, una Suzuki Ignis, con u...

25 gennaio 2023 21:16
Un incidente stradale è avvenuto, stamane intorno alle 10, sulla Ss 284, nel tratto compreso tra Biancavilla ed Adrano, nei pressi dello stadio di contrada Luna.

Nello scontro, una Suzuki Ignis, con una donna a bordo si è ribaltata, finendo ai bordi della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la Suzuki Ignis fosse ferma a bordo strada, e la Fiat Panda, per cause da accertare, le sia piombata addosso ribaltandola. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Adrano e due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Paternò.

La donna a bordo della Suzuki, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò, e sembra che non abbia riportato gravi traumi.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per risalire alle cause dell'incidente. Sul posto si è creata una lunga fila di vetture in attesa di transitare con forti rallentamenti e code tra Biancavilla ed Adrano. Presente anche il personale Anas che ha messo in sicurezza la zona interessata dall'incidente.

Nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

