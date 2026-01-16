SS 284 Adrano-Paternò, svolta attesa da anni: firmato il protocollo per i lavori da 161 milioni

Ieri giovedì 15 gennaio, presso la Prefettura di Catania, alla presenza del Prefetto Pietro Signoriello, l’Ingegnere Raffele Celia Commissario Straordinario di Governo per i lavori di ammodernamento...

Ieri giovedì 15 gennaio, presso la Prefettura di Catania, alla presenza del Prefetto Pietro Signoriello, l’Ingegnere Raffele Celia Commissario Straordinario di Governo per i lavori di ammodernamento lungo l’itinerario Adrano-Paternò e le organizzazioni sindacali di categoria è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa rilevante ai fini della legalità, della sicurezza sul lavoro, della qualità dell’occupazione e delle corrette relazioni sindacali.

L’intervento per il quale è stato firmato il protocollo riguarda la sistemazione e messa in sicurezza della strada statale 284, lungo l’itinerario Adrano-Paternò, Stralcio 1, dallo svincolo di Paternò allo svincolo Scalilli.

Tale itinerario si sviluppa per circa 3,3 km con direzione Nord-Sud e ricade interamente nel territorio del Comune di Paternò, città facente parte della provincia di Catania.

I lavori prevedono l’adeguamento della sezione stradale ad una sezione tipo B (due corsie per senso di marcia) extraurbana principale ai sensi del Decreto Ministeriale del 5/11/2001.

L’intervento, del costo complessivo di 161 milioni di euro, di cui quasi 124 milioni per lavori e servizi, prevede la realizzazione di: 6 viadotti di cui 3 ad unica campata di 80 m; 2 svincoli; 40 opere minori quali muri, paratie, tombini, cavalcavia, sottovia.

Il contratto è in corso di stipula con Costituendo Consorzio Ordinario composto da Aleandri S.p.A. nella qualità di capofila, Fincantieri Infrastructure S.p.A. nella qualità di consorziata; oltre ad Ambiente S.r.l., SCA Servizi Chimici Ambientali S.r.l., Field S.r.l. e GIMAC S.r.l. quali prestatori indicati per i servizi.