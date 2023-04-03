SS 284: DUE GOMME SBRICIOLATE, IL BUS “CORRE” SUI CERCHIONI

Strano incidente quello avvenuto ieri mattina poco dopo le 6 sulla Ss 284, tra gli svincoli di Biancavilla e Santa Maria di Licodia in direzione Catania. Un bus della Fce, forse a causa di una doppia...

Strano incidente quello avvenuto ieri mattina poco dopo le 6 sulla Ss 284, tra gli svincoli di Biancavilla e Santa Maria di Licodia in direzione Catania.

Un bus della Fce, forse a causa di una doppia foratura, ha perso le ruote posteriori gemellate del lato sinistro, finendo la sua corsa sul cerchione, in una piazzola di sosta fortunatamente libera dai rifiuti.

Da quanto appreso, sembra che il bus andasse in direzione Catania, quando ha avuto lo scoppio di uno pneumatico, e, di seguito, anche la foratura dell’altro con le gomme che si sono “sbriciolate” finendo a pezzi sul fondo stradale per decine di metri.

Tanta paura per il conducente, che però, con molto sangue freddo, è riuscito a controllare il mezzo per qualche centinaio di metri, fermandosi nella piazzola di sosta.

Sul bus sembra che in questa corsa ci fossero pochi passeggeri, i quali solo alla fine si sono resi conto di cosa stesse accadendo, e che non hanno riportato danni o ferite.

LUIGI SAITTA Fonte “La Sicilia” del 02-04-2023