SS 284: INCIDENTE STRADALE A SANTA MARIA DI LICODIA

A cura di Redazione Redazione
06 ottobre 2019 18:58
FLASH

Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 06 Ottobre, sulla ss284 tra lo svincolo Santa Maria di Licoda e Biancavilla.

Secondo le primissime informazioni sarebbero due le persone ferite, in modo molto grave, in un incidente che ha coinvolto tre autovetture

L’allarme è scattato attorno alle 18.00: sul posto, in pochi minuti si sono precipitati i mezzi di soccorso con ambulanza ed i Carabinieri

Al momento sono segnalati forti rallentantamenti

Seguono aggiornamenti.

