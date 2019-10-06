SS 284: INCIDENTE STRADALE A SANTA MARIA DI LICODIA
A cura di Redazione
06 ottobre 2019 18:58
FLASH
Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 06 Ottobre, sulla ss284 tra lo svincolo Santa Maria di Licoda e Biancavilla.
Secondo le primissime informazioni sarebbero due le persone ferite, in modo molto grave, in un incidente che ha coinvolto tre autovetture
L’allarme è scattato attorno alle 18.00: sul posto, in pochi minuti si sono precipitati i mezzi di soccorso con ambulanza ed i Carabinieri
Al momento sono segnalati forti rallentantamenti
Seguono aggiornamenti.