SS116 Randazzo – Capo d’Orlando, stop alla circolazione per tre notti al Ponte San Giuliano

Randazzo – Per consentire i lavori di rifacimento dei parapetti del ponte sul Fiume Alcantara e lo spostamento della tubazione dell’acquedotto, la Strada Statale 116 Randazzo – Capo d’Orlando sarà chiusa al traffico per tre notti consecutive.

L’interdizione al transito interesserà il tratto compreso tra il km 0+100 e il km 0+350, corrispondente al Ponte San Giuliano, e sarà valida in entrambe le direzioni di marcia.

Le chiusure sono previste nelle seguenti date e orari:

23 settembre 2025 dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del 24 settembre

24 settembre 2025 dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del 25 settembre

25 settembre 2025 dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del 26 settembre

Durante le fasce orarie indicate la circolazione sarà completamente interdetta a tutti i veicoli. Per ridurre i disagi alla viabilità, è stato predisposto un percorso alternativo che consentirà la mobilità degli automobilisti e dei residenti.

Le autorità competenti invitano gli utenti della strada a programmare per tempo i propri spostamenti, prestando attenzione alla segnaletica temporanea e rispettando le disposizioni previste.

