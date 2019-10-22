SS121: INCIDENTE NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA -
A cura di Redazione
22 ottobre 2019 13:45
FLASH
Ennesimo incidente sulla superstrada ss121
L'incidente si è verificato intorno alle ore 13, nei pressi dello svincolo Piano tavola in direzione Paternò.
Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti sono due autoveicoli
Sul posto i soccorsi.
Al momento si segnalano lunghissime file in direzione PAterrnò
