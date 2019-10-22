SS121: INCIDENTE NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA

95047

22 ottobre 2019 13:45
FLASH

Ennesimo incidente sulla superstrada ss121

L'incidente si è verificato intorno alle ore 13, nei pressi dello svincolo Piano tavola in direzione Paternò.

Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti sono due autoveicoli

Sul posto i soccorsi.

Al momento si segnalano lunghissime file in direzione PAterrnò

