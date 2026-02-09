SS121, ancora disagi verso Catania: code e rallentamenti anche oggi per lavori in corso

Traffico intenso e lunghe code anche nella giornata di oggi, lunedi 09 febbraio 2026, lungo la Strada Statale 121 in direzione Catania.Secondo diverse segnalazioni arrivate da automobilisti in transit...

Traffico intenso e lunghe code anche nella giornata di oggi, lunedi 09 febbraio 2026, lungo la Strada Statale 121 in direzione Catania.

Secondo diverse segnalazioni arrivate da automobilisti in transito, si registrano rallentamenti e forti disagi soprattutto nei pressi dello svincolo del Centro Commerciale, dove sono in corso lavori stradali che stanno causando un significativo rallentamento della circolazione.

Le code, già segnalate nei giorni scorsi, risultano ancora presenti e stanno creando difficoltà a chi si sposta verso il capoluogo etneo, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

Sul posto sono presenti mezzi e operai impegnati negli interventi, mentre il traffico procede a tratti a passo d’uomo.

Si consiglia prudenza

Agli automobilisti diretti verso Catania si raccomanda di:

prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea

mantenere la distanza di sicurezza

valutare percorsi alternativi, se possibile

La situazione resta in evoluzione e saranno forniti eventuali aggiornamenti.

📍 Segnalazioni e foto in tempo reale possono essere inviate alla redazione di 95047.it.