SS121 AUTO CONTRO IL GUARD RAIL, UN FERITO

A cura di Redazione Redazione
26 gennaio 2019 10:32
SS121 AUTO CONTRO IL GUARD RAIL, UN FERITO -
AGGIORNAMENTO

L'uomo un 75 enne originario di Bronte,  è stato trasportato in ambulanza senza l'ausilio dell'elisoccorso vista la situazione apparentemente non grave.

Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 600 che è andata a sbattere violentemente contro il gaurd rail

Il guidatore, rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, il personale Anas, i vigili del fuoco i carabinieri di Paternò e la polizia municipale di Belpasso.

Si segnalano ancora rallentamenti in direzione Catania.

 

+++FLASH+++

Incidente pochi minuti nei pressi della superstrada ss121 all'altezza del rifornimento in direzione Catania.

Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 500 che è andata a sbattere violentemente contro il gaurd rail

Sul posto ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco, atterrato da pochi minuti l'elisoccorso

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò  e la Polizia Municipale di Belpasso che si è occupata dei rilievi.

Si segnalano forti rallentamenti sul traffico

IN AGGIORNAMENTO

