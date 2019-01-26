SS121 AUTO CONTRO IL GUARD RAIL, UN FERITO
AGGIORNAMENTOL'uomo un 75 enne originario di Bronte, è stato trasportato in ambulanza senza l'ausilio dell'elisoccorso vista la situazione apparentemente non grave.Per cause, ancora sconosciute, inci...
AGGIORNAMENTO
L'uomo un 75 enne originario di Bronte, è stato trasportato in ambulanza senza l'ausilio dell'elisoccorso vista la situazione apparentemente non grave.
Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 600 che è andata a sbattere violentemente contro il gaurd rail
Il guidatore, rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, il personale Anas, i vigili del fuoco i carabinieri di Paternò e la polizia municipale di Belpasso.
Si segnalano ancora rallentamenti in direzione Catania.
+++FLASH+++
Incidente pochi minuti nei pressi della superstrada ss121 all'altezza del rifornimento in direzione Catania.
Per cause, ancora sconosciute, incidente autonomo per una Fiat 500 che è andata a sbattere violentemente contro il gaurd rail
Sul posto ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco, atterrato da pochi minuti l'elisoccorso
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e la Polizia Municipale di Belpasso che si è occupata dei rilievi.
Si segnalano forti rallentamenti sul traffico
IN AGGIORNAMENTO