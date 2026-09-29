SS121, auto in avaria vicino allo svincolo di Piano Tavola: traffico rallentato verso Catania

PIANO TAVOLA – Rallentamenti questa mattina lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, a causa di un’auto in avaria.

Il veicolo si trova nei pressi dello svincolo di Piano Tavola e la sua presenza sta causando rallentamenti alla circolazione per gli automobilisti diretti verso il capoluogo etneo.

La situazione sta creando qualche disagio soprattutto nelle fasi di maggiore afflusso di veicoli. Gli automobilisti che percorrono il tratto sono invitati a mantenere la distanza di sicurezza e a moderare la velocità.

Si raccomanda quindi di procedere con prudenza e di prestare particolare attenzione in prossimità dello svincolo.

Situazione in aggiornamento.