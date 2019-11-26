SS121 AUTO IN FIAMME NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE

La squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi per un incendio auto sulla SS 121 km11 in direzione Paternò-CT in prossimità del Centr...

La squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi per un incendio auto sulla SS 121 km11 in direzione Paternò-CT in prossimità del Centro Commerciale Etnapolis.

L’incendio dell’auto è stato verosimilmente conseguenza di un primo incidente stradale che l’uomo, il conducente dell’auto, ha avuto autonomamente urtando contro il guardrail.

A seguito dell’urto e del danneggiamento del paraurti nonché dello sfregamento, si è poi surriscaldato il pneumatico e e ne è scaturito l’incendio dell’auto.

Al momento dell’incendio sul posto sopraggiungeva un Ispettore di polizia che ha aiutato per primo, il conducente dell’auto ad uscire dal veicolo ed a chiamare i soccorsi. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno controllato l’incendio estinguendolo e messo in sicurezza il luogo dell’incidente.

Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di loro competenza.

