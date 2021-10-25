SS121 AUTO SBANDA E SI FERMA AL CENTRO DELLA CARREGGIATA

Auto fuori controllo sulla superstrada ss121 finisce contro il guardrail e poi si ferma al centro della carreggiata.E' accaduto attorno alle 7 di oggi, lunedì 25 ottobre, nel tratto tra lo svincolo ce...

E' accaduto attorno alle 7 di oggi, lunedì 25 ottobre, nel tratto tra lo svincolo centro commerciale e Palazzolo in direzione Paternó.

L'occupante del veicolo, si tratta di una Range Rover, è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

L'incidente ha provocato dei rallentamenti.

Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata una pattuglia dei carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale.

Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al guidatore al momento non sono note, certo è che l'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag.