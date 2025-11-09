SS121, auto si ribalta nei pressi di Palazzolo: miracolosamente illeso il conducente. Poco dopo scontro sulla SS284, tre feriti

Grave incidente nella mattinata di oggi, domenica 9 novembre 2025, lungo la Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Palazzolo, in direzione Paternò. Il sinistro si è verificato intorno alle o...

Grave incidente nella mattinata di oggi, domenica 9 novembre 2025, lungo la Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Palazzolo, in direzione Paternò. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11:00.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Opel avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta e, forse, per la presenza di qualche ostacolo sulla carreggiata. Il mezzo si è ribaltato dopo un violento impatto, come testimoniano i gravi danni riportati al tetto, terminando la propria corsa sulla corsia laterale.

L’urto è stato particolarmente violento, tanto da causare l’apertura di tutti gli airbag.

L’auto è andata praticamente distrutta, ma fortunatamente il conducente è uscito illeso dall’abitacolo, senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi di rito e i Carabinieri, che hanno gestito la circolazione stradale, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Poco dopo, intorno alle ore 11:30, un secondo incidente si è verificato lungo la Strada Statale 284, nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due autovetture, una Nissan e una Smart.

Le cause del sinistro sarebbero da ricondurre, anche in questo caso, al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia battente che ha interessato l’area nel corso della mattinata.

L’impatto è stato molto violento, con l’esplosione degli airbag in entrambi i veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono al momento note.

A causa delle vetture rimaste di traverso sulla carreggiata, il traffico procede a senso unico alternato, con forti rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono presenti più pattuglie dei Carabinieri, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.