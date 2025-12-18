SS121 bloccata tra Palazzolo e Paternò: tamponamento e traffico paralizzato

🔴 AGGIORNAMENTO – ore 21.05Traffico ritornato alla normalità🔴 AGGIORNAMENTO – ore 20.45A circa due ore dall’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio sulla SS121, nel tratto compreso tra gli svinc...

🔴 AGGIORNAMENTO – ore 21.05

Traffico ritornato alla normalità

🔴 AGGIORNAMENTO – ore 20.45

A circa due ore dall’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio sulla SS121, nel tratto compreso tra gli svincoli di Palazzolo e Paternò, la situazione del traffico risulta in graduale miglioramento, anche se permangono rallentamenti.

Il tamponamento, che ha coinvolto due autovetture e un furgone, non avrebbe provocato feriti. Dopo i rilievi effettuati dai Carabinieri, i mezzi coinvolti sono stati progressivamente rimossi dalla carreggiata.

La circolazione procede a tratti, con code in progressivo smaltimento soprattutto in direzione Paternò. Si invita comunque alla prudenza e, se possibile, a valutare percorsi alternativi.

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2025, lungo la superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo di Paternò.

Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 18:45, avrebbe coinvolto secondo le prime informazioni due autovetture e un furgone, rimasti coinvolti in un tamponamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Secondo le informazioni disponibili al momento, non si registrerebbero feriti, ma l’incidente sta provocando lunghe code e forti rallentamenti in direzione Paternò, dove il traffico risulta fortemente congestionato.

La circolazione procede a passo d’uomo nel tratto interessato.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla completa normalizzazione del traffico.