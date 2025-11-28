SS121, cartone in carreggiata prima dello svincolo di Motta: segnalazioni dagli utenti

Segnalazioni arrivate questa mattina, 28 novembre 2025, da alcuni automobilisti in transito sulla superstrada SS121, in direzione Catania, poco prima dello svincolo di Motta Sant’Anastasia.Gli utenti...

Segnalazioni arrivate questa mattina, 28 novembre 2025, da alcuni automobilisti in transito sulla superstrada SS121, in direzione Catania, poco prima dello svincolo di Motta Sant’Anastasia.

Gli utenti hanno infatti notato la presenza di un grosso cartone caduto in carreggiata, potenzialmente pericoloso per chi percorre il tratto.

La situazione è stata confermata anche dal personale del 118 di Paternò, che ha comunicato che le forze dell’ordine sono già state avvisate per procedere alla rimozione dell’ostacolo.

Al momento la circolazione non sembra subire particolari rallentamenti, ma si raccomanda agli automobilisti massima prudenza.