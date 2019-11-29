SS121 E SS284, ARRIVANO 10 AUTOVELOX ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE 2020

Saranno dieci i primi autovelox bidirezionali, dei 29 previsti, che saranno installati dai Comuni etnei sulle strade statali 121 e 284 e che entreranno in funzione entro il primo trimestre del 2020. E...

Saranno dieci i primi autovelox bidirezionali, dei 29 previsti, che saranno installati dai Comuni etnei sulle strade statali 121 e 284 e che entreranno in funzione entro il primo trimestre del 2020. E’ quanto emerso a Catania dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sammartino.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, verificherà la possibilità di destinare ai Comuni risorse finanziarie provenienti da economie e residui per contribuire agli oneri per l’acquisto delle apparecchiature.

Sul fronte infrastrutturale il coordinatore territoriale dell’Anas per la Sicilia ha illustrato vari interventi, distinti in base ai tempi previsti per la realizzazione, ed i finanziamenti stanziati 173.100.000 euro.

"La strage di metà ottobre sembra che non abbia sortito alcun effetto: l'approccio con la guida veloce, addirittura spericolata o distratta non è cambiato. Sulla Strada Statale 121 continuano a verificarsi incidenti, più o meno gravi. La Prefettura, le forze di Polizia, statali e locali, gli amministratori cittadini sono attenti e sensibili su questo problema, ma è necessaria la collaborazione di tutti, a cominciare da chi si mette al volante senza comprendere la responsabilità che assume nei confronti suoi, dei suoi passeggeri e degli altri utenti della strada".

Lo ha dichiarato il sindaco Daniele Motta, accompagnato dall'assessore Fiorella Vadalà, all'uscita dalla riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Claudio Sammartino, con all'ordine del giorno le criticità della S.S. 121.