SS121, finalmente i lavori sullo svincolo dei Sieli: pubblicato il bando

Si sblocca finalmente una vicenda attesa da anni: è stata pubblicata la gara d’appalto per la messa in sicurezza e il risanamento idrogeologico della cosiddetta bretella dei Sieli, collegamento viario strategico tra Misterbianco e la SS121 Paternò-Catania.

A renderlo noto è il sindaco Marco Corsaro, dopo il via libera alla procedura da parte del Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

L’intervento ha un valore complessivo di 1 milione e 650 mila euro, finanziato con risorse FSC 2021–2027 destinate alla Regione Siciliana.

Dissesto storico, arriva la svolta

«Finalmente – dichiara il sindaco Corsaro – interverremo in maniera strutturale sul dissesto che ha messo a repentaglio la bretella, un problema conosciuto da decenni ma mai affrontato in modo risolutivo».

Negli anni, infatti, sulla bretella dei Sieli si erano susseguiti solo interventi temporanei, che non hanno mai risolto definitivamente la criticità, comportando anche spreco di risorse pubbliche.

“Soluzione definitiva dopo anni di interventi tampone”

L’amministrazione ha scelto una linea diversa, puntando a un progetto strutturale:

«Abbiamo voluto invertire la tendenza – prosegue Corsaro – pur sapendo che ci sarebbe voluto più tempo. Abbiamo lavorato per un’opera definitiva che risolverà il dissesto della bretella».

Il sindaco sottolinea anche l’importanza del finanziamento ottenuto dalla Regione Siciliana, oggi concretizzato con la pubblicazione della gara.

Un’arteria fondamentale per il territorio

L’obiettivo è restituire piena funzionalità e sicurezza a un collegamento ritenuto strategico per tutto il comprensorio, in particolare per i collegamenti con Paternò e l’area etnea.

«Garantiremo negli anni la sicurezza di un’arteria fondamentale», conclude Corsaro, ringraziando il vicesindaco Santo Tirendi e il settore Lavori pubblici, con il responsabile Alfonso Vullo, per il lavoro svolto.

Scadenza e link alla gara

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 13.

👉 Tutti gli atti della gara sono consultabili al seguente link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia