SS121 INCIDENTE A PALAZZOLO

AGGIORNAMENTOAd essere coinvolti due veicoli, una smart ed una panda.Sul posto due ambulanze che hanno immediatamente soccorso i feriti, secondo le primissime informazioni  per fortuna, nessuna grave...

11 novembre 2019 08:04
SS121 INCIDENTE A PALAZZOLO
AGGIORNAMENTO

Ad essere coinvolti due veicoli, una smart ed una panda.

Sul posto due ambulanze che hanno immediatamente soccorso i feriti, secondo le primissime informazioni  per fortuna, nessuna grave conseguenza per le persone.

Gravissime conseguenze per il traffico, con lunghe code per Catania.

FLASH

Incidente questa mattina sulla superstrada 121 nei pressi dello svincolo Palazzolo, in direzione Catania.
Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, pochi ancora i dettagli pervenuti.
Sul posto sono presenti due ambulanze ed i Carabinieri
Lunghissime code e traffico fortemente rallentato
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

