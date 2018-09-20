SS121 INCIDENTE AUTO-CAMION NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO - TRAFFICO BLOCCATO
A cura di Redazione
20 settembre 2018 14:30
Incidente stradale pochi minuti fa nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta in direzione Paternò.
Ad essere coinvolti un camion ed un autovettura, non si conosce ancora la dinamica dell'incidente.
Sul posto i soccorsi, si segnalano forti rallentamenti in direzione Paternò
IN AGGIORNAMENTO