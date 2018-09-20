95047

SS121 INCIDENTE AUTO-CAMION NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO - TRAFFICO BLOCCATO

Incidente stradale pochi minuti fa nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta in direzione Paternò.Ad essere coinvolti un camion ed un autovettura, non si conosce ancora la dinamica dell'incidente.S...

20 settembre 2018 14:30
Incidente stradale pochi minuti fa nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta in direzione Paternò.

Ad essere coinvolti un camion ed un autovettura, non si conosce ancora la dinamica dell'incidente.

Sul posto i soccorsi, si segnalano forti rallentamenti in direzione Paternò

 

IN AGGIORNAMENTO

