SS121 INCIDENTE, AUTO RIBALTATA

A cura di Redazione
12 ottobre 2018 22:29
Incidente pochi minuti fa sulla Ss. 121 in direzione Catania nei pressi del rifornimento.
Ad essere coinvolte due autovetture di cui un' Audi che si è ribaltata finendo fine la sua corsa sul terreno antistante.
Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.
Secondo le primissime informazioni tantissimo spavento per i due occupanti dell'Audi, che sono usciti autonomamente dalla vettura.
In aggiornamento
Traffico paralizzato