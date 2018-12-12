SS121 INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE, LA VITTIMA È DI PATERNÒ
A cura di Redazione
12 dicembre 2018 08:25
+++FLASH+++
Incidente mortale, stanotte intorno alle 2,lungo la Ss121 che da Catania sale verso Paternò, A perdere la vita un giovane 27 enne V.C. a bordo di una Ford Focus. Non si conoscono ancora i particolari dello scontro. Sul posto vigili del fuoco di Paternò, carabinieri e gli operatori del 118.
+++in aggiornamento+++