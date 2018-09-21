SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI PIANO TAVOLA - LE FOTO
FLASHIncidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 in direzione Paternò, all'altezza dello svincolo Zona industriale.Ad essere coinvolti due autovetture, non si conosce ancora la dinamicaSecondo l...
Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 in direzione Paternò, all'altezza dello svincolo Zona industriale.
Ad essere coinvolti due autovetture, non si conosce ancora la dinamica
Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli
Si segnalano rallentamenti in direzione Paternò.
IN AGGIORNAMENTO