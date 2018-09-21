95047

SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI PIANO TAVOLA - LE FOTO

21 settembre 2018 11:19
Cronaca
FLASH

Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 in direzione Paternò, all'altezza dello svincolo Zona industriale.

Ad essere coinvolti due autovetture, non si conosce ancora la dinamica

Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli

Si segnalano rallentamenti in direzione Paternò.

IN AGGIORNAMENTO

