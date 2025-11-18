SS121, incidente poco prima dello svincolo Misterbianco Motta: soccorsi in azione e lunghe code

Un incidente si è verificato pochi minuti fa, intorno alle ore 13:00 di oggi, 13 novembre 2025, lungo la superstrada SS121, poco prima dello svincolo Motta Sant’Anastasia–Misterbianco, in direzione Pa...

Un incidente si è verificato pochi minuti fa, intorno alle ore 13:00 di oggi, 13 novembre 2025, lungo la superstrada SS121, poco prima dello svincolo Motta Sant’Anastasia–Misterbianco, in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sono rimasti coinvolti un SUV e un furgone. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che sta prestando le prime cure a una persona ferita.

Al momento non si conoscono le condizioni.

L’incidente sta già causando pesanti rallentamenti, con code che partono dallo svincolo della circonvallazione che immette sulla SS121. Il traffico procede a passo d’uomo.

Articolo in aggiornamento.