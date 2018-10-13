SS121 INCIDENTE STRADALE, AUTO FINISCE IN UNA SCARPATA 3 FERITI
Incidente ieri sera intorno alle ore 22, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti per un incidente che ha visto coinvolte due autovetture sulla SS. 121, in direzione Catania al km 14.100 sul territorio del comune di Belpasso.
Il personale dei Vigili del fuoco giunto sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture, una delle quali era finita in una scarpata.
Gli occupanti di entrambi i veicoli, due ragazzi ed una donna sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del Servizio 118.
Sul posto militari dell'Arma dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza.