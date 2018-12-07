SS121 INCIDENTE STRADALE IN DIREZIONE PATERNO'
07 dicembre 2018 20:48
Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia, in direzione Paternò
Ad essere coinvolti due autovetture, un Suv ed una Yaris, dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti
Sul posto sono presenti i soccorsi.
Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Paternò.
+++IN AGGIORNAMENTO+++