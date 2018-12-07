95047

SS121 INCIDENTE STRADALE IN DIREZIONE PATERNO'

Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia,  in direzione PaternòAd essere coinvolti due autovetture, un Suv ed una Yaris, dalle prime notizie, sembra che, fortunata...

07 dicembre 2018 20:48
Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia,  in direzione Paternò

Ad essere coinvolti due autovetture, un Suv ed una Yaris, dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti

Sul posto sono presenti i soccorsi.

Si registrano  forti rallentamenti al traffico, in direzione Paternò.

+++IN AGGIORNAMENTO+++

