SS121, Incidente vicino Piano Tavola: traffico bloccato verso Catania

AGGIORNAMENTO – Ore 10Il veicolo coinvolto nel tamponamento è stato rimosso e la circolazione sulla SS121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, è tornata alla normalità. Traffico nuovamente reg...

A cura di Redazione 27 novembre 2025 09:03

Condividi