SS121, Incidente vicino Piano Tavola: traffico bloccato verso Catania
AGGIORNAMENTO – Ore 10Il veicolo coinvolto nel tamponamento è stato rimosso e la circolazione sulla SS121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, è tornata alla normalità. Traffico nuovamente reg...
AGGIORNAMENTO – Ore 10
Il veicolo coinvolto nel tamponamento è stato rimosso e la circolazione sulla SS121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, è tornata alla normalità. Traffico nuovamente regolare in direzione Catania.
Incidente nella mattinata di oggi, 27 novembre 2025, sulla SS121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.
Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente che ha coinvolto più veicoli.
Al momento non risultano feriti gravi, ma l’impatto sull’arteria è stato immediato: si registrano lunghe code, rallentamenti significativi e traffico a tratti completamente bloccato in avvicinamento a Catania.
Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la viabilità, mentre i veicoli coinvolti vengono rimossi dalla carreggiata.
Le code stanno interessando diversi chilometri, con disagi anche agli svincoli vicini.
Si consiglia agli automobilisti di prevedere tempi di percorrenza molto più lunghi o valutare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.
Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili informazioni ufficiali.