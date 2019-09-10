SS121: LAVORI LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE CATANIA
AGGIORNAMENTO ORE 09.45
Al momento ancora lunghissime code in direzione Catania.
La fila inizia nei pressi dello svincolo Belpasso/zona industriale.
Interventi che riguardano dei lavori , con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila, nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia- Misterbianco.
Lunghe code questa mattina ed tuttora in corso sulla ss 121 in direzione Catania.
Al momento si registrano lunghe code in direzione Catania, già a partire dallo svincolo Belpasso/Zona industriale.