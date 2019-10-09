Attimi di paura per un'automobile che è uscita fuori strada sulla strada statale 121L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17, nei pressi del rifornimento prima del centro commerciale in direzione Ca...

Attimi di paura per un'automobile che è uscita fuori strada sulla strada statale 121

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17, nei pressi del rifornimento prima del centro commerciale in direzione Catania.

Per cause in via d'accertamento , il conducente di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del mezzo.

La vettura è andata a sbattere contro il guard rail centrale della carreggiata per poi finire la sua corsa fuori strada nel lato opposto, fortunatamente al momento sulla strada non passavano altri veicoli e nessun'altra automobile è rimasta coinvolta nello schianto.

Sul posto è intervenuta ambulanza del 118, per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente.

Evidenti i danni che l’autovettura, ha riportato nell’uscita di strada.

SS121: SI SCHIANTA CONTRO IL GUARD RAIL E FINISCE FUORI STRADA

Intense ripercussioni alla circolazione.

Sul posto la Polizia Locale di Belpasso per i rilievi e la gestione del traffico.

IN AGGIORNAMENTO