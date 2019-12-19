SS121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DI PALAZZOLO, LUNGHE CODE
Pochi minuti fa, un incidente si è verificato sulla Ss 121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.
Ad essere coinvolte cinque autovetture, secondo le prime informazioni in nostro possesso, ci sono feriti.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi con cinque ambulanze presenti sul posto e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Al momento le forze dell'ordine hanno chiuso la superstrada, con uscita obbligatoria Palazzolo deviando il traffico sulla sp229/i per permettere le operazioni di soccorso.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO