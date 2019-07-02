95047

02 luglio 2019 08:22
SS121: TAMPONAMENTO TRA CAMION ED AUTO, LUNGHE CODE -
Lunghissime code sulla Superstrada ss121, per un incidente che è accaduto intorno alle ore 07.30, nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.

Per causa in via d'accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un camion ed una Mercedes, sul posto la Polizia Municipale di Misterbinaco

Secondo le primissime informazioni nessun ferito grave.

Si segnalano lunghissime code, a partire dallo svincolo Belpasso/Piano Tavola

