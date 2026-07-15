Ultim’ora – Lunghe code sulla SS121 a Misterbianco: traffico rallentato verso Paternò

Disagi nella zona commerciale di Misterbianco: automobilisti costretti a procedere lentamente

Misterbianco – Traffico fortemente rallentato e lunghe code si stanno registrando sulla Strada Statale 121, nel tratto che attraversa il territorio di Misterbianco, in direzione Paternò.

Le code iniziano già nei pressi della circonvallazione di Catania, all’altezza dello svincolo che immette sulla superstrada 121, e proseguono per un lungo tratto verso la zona commerciale di Misterbianco.

Secondo alcune segnalazioni giunte alla redazione, alla base dei disagi potrebbe esserci un incidente stradale. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali e non sono disponibili informazioni sui mezzi eventualmente coinvolti o sulla presenza di feriti.

La situazione sta provocando pesanti ripercussioni per gli automobilisti provenienti da Catania e diretti verso Paternò e gli altri comuni dell’area etnea.

Si raccomanda di procedere con prudenza, mantenere la distanza di sicurezza e mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi.

Notizia in aggiornamento. Seguiranno ulteriori informazioni non appena saranno disponibili riscontri ufficiali.