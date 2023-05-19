SS284 AUDIZIONE IN COMMISSIONE PER 4 SINDACI

Audizione importante presso la IV Commissione Ambiente e Territorio all'Ars, per la questione relativa alla sicurezza sulla SS 284 tra Adrano e Paternó. All'incontro, voluto dal presidente Giuseppe Ca...

Audizione importante presso la IV Commissione Ambiente e Territorio all'Ars, per la questione relativa alla sicurezza sulla SS 284 tra Adrano e Paternó.

All'incontro, voluto dal presidente Giuseppe Carta, hanno partecipato i sindaci di Adrano, Fabio Mancuso, di Paternó, Nino Naso, di Biancavilla, Antonio Bonanno e di Santa Maria di Licodia Giovanni Buttó. Presente anche l'onorevole Giuseppe Lombardo.

È stata ribadita la necessità di stanziamenti per effettuare interventi immediati. I sindaci hanno ribadito la pericolosità di una strada che conta 77 vittime negli ultimi anni. Infine è stata evidenziata la necessità di interloquire con il commissario dell'Anas, ing. Raffaele Celia spesso sordo ai problemi presenti in Sicilia.

I sindaci hanno deciso di scrivere alla premier Giorgia Meloni e al ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini per intervenire nei confronti dell'Anas. Sul problema è arrivato anche il sostegno del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno.