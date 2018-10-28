SS284 LIEVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA
A cura di Redazione
28 ottobre 2018 14:46
Incidente autonomo sulla ss284 nel tratto Paternò - Biancavilla, poco prima dello svincolo per Biancavilla.
Per cause da chiarire, uno Ford Fiesta ha perso il controllo, andando a sbattere nello spartitraffico centrale.
Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell' autovettura, sul posto i soccorsi.
Rallentamenti sul traffico.
In aggiornamento