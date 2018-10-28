95047

SS284 LIEVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA

28 ottobre 2018 14:46
SS284 LIEVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA -
Incidente autonomo sulla ss284 nel tratto Paternò - Biancavilla, poco prima dello svincolo per  Biancavilla.

Per cause da chiarire, uno Ford Fiesta ha perso il controllo, andando a sbattere nello spartitraffico centrale.

Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell' autovettura, sul posto i soccorsi.

Rallentamenti sul traffico.

In aggiornamento

 

 

