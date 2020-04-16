SS284 PROVVISORIAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO A BIANCAVILLA IN DIREZIONE CATANIA

La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania a Biancavilla, per lavori di manutenzione al cavalcavia sito al km 35,000, di competenza di altra a...

La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania a Biancavilla, per lavori di manutenzione al cavalcavia sito al km 35,000, di competenza di altra amministrazione.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Biancavilla su itinerari segnalati in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148