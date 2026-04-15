SS284, scatta l’ammodernamento: 161 milioni per il tratto Adrano–Paternò
SS284, scatta l’ammodernamento: 161 milioni per il tratto Adrano–Paternò
Ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Catania, sono stati siglati i Protocolli di Legalità relativi ai lavori di ammodernamento del tratto Adrano-Catania, primo lotto Adrano-Paternò.
I protocolli, oltre che dal Prefetto di Catania Pietro Signorello, sono stati firmati dal Direttore Tutela Aziendale Riccardo Di Bernardini.
Erano presenti anche: il Responsabile della Struttura Territoriale Sicilia Nicola Montesano, il Dirigente Area Nuove Opere Silvio Canalella, il Responsabile della Struttura Organizzativa Accordi di Sicurezza Pietro Russo.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno inoltre sottoscritto l'articolo del protocollo relativo al monitoraggio e al tracciamento, ai fini della trasparenza, dei flussi di manodopera.
L’intervento, per il quale sono stati siglati l protocolli, riguarda la sistemazione e messa in sicurezza della strada statale 284, lungo l’itinerario Adrano-Paternò, Stralcio 1, dallo svincolo di Paternò allo svincolo Scalilli.
Tale itinerario si sviluppa per circa 3,3 km con direzione Nord-Sud e ricade interamente nel territorio del Comune di Paternò, città facente parte della provincia di Catania. I lavori prevedono l’adeguamento della sezione stradale ad una sezione tipo B (due corsie per senso di marcia) extraurbana principale,
L’intervento, del costo complessivo di 161 milioni di euro, di cui quasi 124 milioni per lavori e servizi, prevede la realizzazione di: 6 viadotti di cui 3 ad unica campata di 80 metri; 2 svincoli; 40 opere minori quali muri, paratie, tombini, cavalcavia, sottovia.
Il contratto è stato stipulato il 26 febbraio scontro con il Consorzio Ordinario Alfi, composto da Aleandri S.p.A. nella qualità di capofila e Fincantieri Infrastructure S.p.A. nella qualità di consorziata.