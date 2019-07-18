AGGIORNAMENTOÈ di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 8 di questa mattina sulla strada statale 284 in territorio di Paternò all'altezza dello svincolo per Ragalna, in...

È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 8 di questa mattina sulla strada statale 284 in territorio di Paternò all'altezza dello svincolo per Ragalna, in direzione Catania.

I feriti, marito e moglie in gravidanza sono stati portati all'ospedale di Biancavilla, mentre una ragazza è stata trasportata all'ospedale di Paternò.

Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione

SS284: TAMPONAMENTO A CATENA QUESTA MATTINA, TRE FERITI

Incidente poco dopo le ore 7 di stamani, sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo di Paternò in direzione Catania.

Per cause ancora sconosciute, sì è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi.

Sul posto sono presenti due ambulanze.

Non si hanno notizie al momento, del numero dei feriti e delle loro condizioni, che secondo le prime informazioni non sarebbero gravi.

Lunghissime code in direzione Catania