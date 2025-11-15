SS284, tamponamento camion–auto a Biancavilla: traffico in tilt e due feriti
È successo oggi, 15 novembre 2025, poco dopo le 12.40: un incidente si è verificato lungo la SS284, in territorio di Biancavilla, coinvolgendo un camion e un’automobile.
Secondo le prime informazioni, il camion avrebbe tamponato la vettura che procedeva nello stesso senso di marcia. L’impatto ha provocato disagi alla circolazione, con lunghe code formatesi rapidamente lungo il tratto interessato.
Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, che hanno prestato soccorso ai passeggeri dell’auto: due i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni.
Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Biancavilla per ulteriori accertamenti non si conoscono le prognosi.
Presenti anche i Vigili, impegnati a gestire la viabilità e a deviare il traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.
La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.
Notizia in aggiornamento.