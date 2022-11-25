STABLE DAO, LA CONTROVERSA NUOVA PIATTAFORMA DI INVESTIMENTI

Una presentazione in grande stile, tra eventi online e post sui social accattivanti. È il biglietto da visita di Stable Dao, una nuova piattaforma di investimenti che sta facendo parlare molto di sé....

Una presentazione in grande stile, tra eventi online e post sui social accattivanti. È il biglietto da visita di Stable Dao, una nuova piattaforma di investimenti che sta facendo parlare molto di sé. Il motivo non è dovuto soltanto alle promesse allettanti, come il fatto di non perdere i soldi investiti, ma anche ad un aspetto non trascurabile, che ha attirato l’attenzione dell’associazione Codici.

“Dalle informazioni che abbiamo raccolto e che stiamo approfondendo – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, tra i personaggi impegnati con Stable Dao c’è anche uno dei soggetti coinvolti nel caso Hyperverse. Parliamo di un’altra piattaforma di investimenti, in criptovalute, che ha creato il panico tra i consumatori in quanto ritirare i soldi guadagnati è diventato con il tempo praticamente impossibile.

C’è chi parla di truffa, chi di schema Ponzi. Di sicuro c’è un problema e lo stiamo affrontando con i nostri legali, assistendo alcuni consumatori. Per quanto riguarda Stable Dao, stiamo verificando la situazione e non possiamo dare ancora giudizi, ma ci permettiamo di rinnovare l’invito a prestare la massima attenzione quando si fanno investimenti, soprattutto se è la prima volta. In questo periodo – prosegue Giacomelli – stiamo seguendo diversi casi nel settore degli investimenti e delle criptovalute.

Le pubblicità ed il passaparola, soprattutto tramite i social, stanno veicolando un messaggio sbagliato. Fare investimenti sembra un gioco da ragazzi. Soprattutto quando di mezzo ci sono le criptovalute, il punto non è se, ma quanto si incassa. Non è così. Il guadagno non è assicurato, anzi. I rischi sono molto alti, in particolare per chi non ha esperienza nel settore. Bisogna procedere con cautela ed informarsi sulla piattaforma prima di fare un investimento, ad esempio consultando il sito della Consob e cercando recensioni online. Come dimostrano il caso Hyperverse ed il crollo di FTX, altra vicenda che stiamo seguendo, è necessario fare attenzione. E questo vale anche per Stable Dao”.

L’associazione Codici fornisce assistenza legale ai consumatori in difficoltà con gli investimenti, anche in criptovalute. In caso di problemi è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 06.55.71.996.