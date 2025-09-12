STADIO FALCONE-BORSELLINO DI PATERNÒ: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLETATI, MA LA PRIMA GARA DI SERIE D SI GIOCA A LENTINI

Finalmente, lo Stadio Falcone-Borsellino di Paternò è pronto a ricevere i suoi tifosi. I lavori di riqualificazione, che hanno coinvolto diversi ambiti della struttura, sono stati ultimati. Il manto e...

Finalmente, lo Stadio Falcone-Borsellino di Paternò è pronto a ricevere i suoi tifosi. I lavori di riqualificazione, che hanno coinvolto diversi ambiti della struttura, sono stati ultimati. Il manto erboso è stato completamente riseminato, gli interni e gli esterni sono stati riverniciati, i pavimenti sono stati dotati di nuovi rivestimenti e gli spogliatoi sono stati rinnovati, per offrire il massimo del comfort e della funzionalità. Anche i servizi igienici sono stati ripristinati, rendendo la struttura pronta ad accogliere il Paternò Calcio.

A darne notizia sono stati l’assessore Luigi Gulisano e il sindaco Nino Naso, che, attraverso un video, hanno mostrato in anteprima la struttura rinnovata, dimostrando quanto impegno e risorse siano stati investiti per riportare lo stadio al suo massimo splendore. Un segnale forte di rinnovato amore per lo sport e per la squadra di calcio della città.

Nonostante i lavori siano stati completati in tempo, la Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale ha comunicato che la gara di campionato di Serie D 2025/26 tra Paternò Calcio e Gelbison, originariamente prevista per domenica 14 settembre 2025 allo stadio di Paternò, non potrà svolgersi nella città etnea. Per motivi logistici e organizzativi, la partita si terrà in via eccezionale al Campo “A. Nobile” di Lentini, in via dello Stadio, e sarà disputata a porte chiuse, senza la presenza del pubblico sugli spalti.

Il Paternò Calcio, pur prendendo atto della decisione, ha confermato il proprio impegno a rispettare tutte le disposizioni stabilite e ha ribadito la speranza di tornare presto a giocare nella propria casa, davanti ai tifosi che da sempre rappresentano il cuore pulsante della comunità rossazzurra. La squadra spera infatti di poter disputare il prossimo incontro casalingo già il 24 settembre, per riportare il calcio a Paternò e far sentire di nuovo l’entusiasmo dei suoi sostenitori.

La riqualificazione dello stadio, quindi, non solo segna una nuova era per la struttura, ma diventa anche simbolo di un rinnovato slancio per il Paternò Calcio, che sogna di far crescere la sua squadra in un ambiente moderno e accogliente. Con l’auspicio che la stagione 2025/26 porti nuove soddisfazioni, il popolo rossazzurro si prepara a vivere ancora una volta il sogno del calcio nel proprio stadio.