Stamu iucannu: l’Irpef torna allo 0.8%

Decisiva la permanenza in aula dei consiglieri di minoranza Condorelli e Virgolini

95047.it Al termine di oltre dodici ore quasi filate di riunione, il consiglio comunale ha decretato il nuovo aumento dell’addizionale Irpef allo 0.8%. Una maratona fatta di accuse, carte piene di pseudo-numeri, illazioni, voli pindarici sugli specchi, giustificazioni insensate e anche colpi di scena. Come quello che ha visto i due consiglieri di minoranza, Condorelli e Virgolini pur votando “no” ma restando in aula di dare il via libera al riaumento dell’addizionale. E le polemiche, a tal proposito, non sono mancate e non cesseranno - di certo - nemmeno da qui a venire.

Tecnicamente non è stato votato l’aumento dell’addizionale bensì l’annullamento della delibera che aveva dimezzato l’Irpef. Al momento del voto, le opposizioni sono uscite fuori dall’aula. Il voto favorevole è giunto dai consiglieri Arcoria, Arena, Campisano, Calabrò, Comis, Cunsolo, Di Benedetto, Milicia, Sambataro, Sciacca, Statelli, Parisi e Rapisarda.

Come già abbondantemente riferito nelle scorse ore, nel piano finanziario votato nel corso della giornata è passato anche il punto legato al taglio del 10% sulle bollette della spazzatura.