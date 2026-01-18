Standing ovation al Metropolitan di Catania per la paternese Delia. Le foto

E’ stato un vero e proprio ritorno a casa, quello di Delia Buglisi nel primo sold out della sua ancora giovane carriera da cantante, avvenuto venerdì sera al teatro Metropolitan di Catania. Una serat...

Una serata finita con una standing ovation che ha consacrato Delia già all’esordio. Come avvenuto a X Factor, quando la sua prima esibizione sorprese i giudici e dove ha entusiasmato addetti ai lavori e pubblico fino al secondo posto finale dietro un’altra siciliana doc, la giovane Rob. Delia, 26 anni di Paternò, ha mostrato una grande sicilianità, con la trasposizione di alcune grandi canzoni, in cui ha inserito il dialetto siciliano.

E venerdì sera non è stata da meno, rendendo omaggio a Battiato, De Andrè, Rosa Balistreri e portando sul palco la sua poderosa voce, unita ad una grinta fuori dal comune. Ma spazio anche alle dediche per il papà Pietro, e la mamma Maria Nadia, travolti dalla gioia e dalla commozione.

Delia viene dalla provincia di Catania, patria di grandi cantanti che l’hanno preceduta tra i grandi, tra cui Battiato e Carmen Consoli, che hanno fatto innovazione nella musica. Quello che finora ha contraddistinto Delia, che ha inserito la lingua siciliana in alcuni grandi successi rivisti.

E con la coreografia tipica di una Sicilia degli anni passati, con donne vestite a lutto e pesanti abiti scuri. Grandi applausi fino alla fine, in un appuntamento curato da Marcello Cannizzo e Gianfaby Production, che oltre a Delia hanno visto sul palco le aperture di Miriam Malluzzo e Dannunzio.

Diverse le date già in programma nei prossimi mesi, tra cui la chicca di Taormina del 10 luglio, dove porterà in giro la sua “Sicilia Bedda”.