STANOTTE L'ORA LEGALE, LANCETTE AVANTI DI UN'ORA

Questa notte, 27 marzo lancette avanti di sessanta minuti, il giorno in cui le lancette degli orologi vanno spostate in avanti di un’ora, quindi perdendo un’ora di sonno.D’abitudine lo spostamento è f...

Questa notte, 27 marzo lancette avanti di sessanta minuti, il giorno in cui le lancette degli orologi vanno spostate in avanti di un’ora, quindi perdendo un’ora di sonno.

D’abitudine lo spostamento è fissato alle 2, quando gli orologi dovranno passare istantaneamente alle 3. In questo modo si “allungheranno” le giornate almeno sotto il profilo della luce, favorendo in teoria risparmio energetico.

La pratica ha più di un secolo: è stata adottata in Italia con un decreto nel 1916. Poi a singhiozzo, per diventare stabile nel 1966. La sua abolizione è stata al centro di un dibattito in Unione europea che, un anno fa, ha rimandato la decisione ai singoli Stati: in Italia è stata mantenuta. Negli Stati uniti la scorsa settimana il Senato ha approvato una legge che trasforma l’ora legale in ora definitiva: la decisione deve comunque essere ratificata dalla Camera dei rappresentanti, quindi firmata anche dal presidente Biden.

L’ora solare tornerà il 30 ottobre. Nei 7 mesi in cui sarà in vigore l’ora legale, secondo le stime di Terna – la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale – l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kiloWattora che consentirà, inoltre, di apportare un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.