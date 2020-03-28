STANOTTE TORNA L’ORA LEGALE: SI DORMIRÀ UN’ORA IN MENO

Questa notte è il momento di spostare gli orologi un’ora avanti (o lasciare che gli avanzati sistemi digitali dei nostri strumenti lo facciano da soli). Nella notte a cavallo tra sabato 28 e domenica...

A cura di Redazione 28 marzo 2020 20:34

