STARLINK NEI CIELI: OSSERVALI OGGI ALLE 18:20 E DOMANI ALLE 18:16
Negli ultimi tempi, gli avvistamenti nel cielo notturno hanno suscitato crescente interesse e talvolta anche una certa dose di timore. Tuttavia, il più recente fenomeno celeste che sta attirando l’attenzione degli osservatori non è di natura aliena, ma piuttosto il risultato di un ambizioso progetto di connettività Internet globale guidato da SpaceX, l’azienda capitanata da Elon Musk.
L’imminente passaggio dei satelliti Starlink rappresenterà un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chiunque sia affascinato dalla tecnologia spaziale.
Per gli appassionati di astronomia o chiunque voglia ammirare questo spettacolo tecnologico, ecco i dettagli sui prossimi passaggi visibili dei satelliti Starlink-217:
- 1 gennaio 2025, ore 18:20
- Durata: 4 minuti
- Luminosità: 3.4 (molto visibile)
- Direzione: Da OVEST a NORDOVEST
- Elevazione:
- Inizio: 11° sopra l’orizzonte
- Massimo: 39° sopra l’orizzonte
- Fine: 39° sopra l’orizzonte
- 2 gennaio 2025, ore 18:16
- Durata: 4 minuti
- Luminosità: 3.6 (visibile)
- Direzione: Da OVEST a NORDOVEST
- Elevazione:
- Inizio: 11° sopra l’orizzonte
- Massimo: 28° sopra l’orizzonte
- Fine: 28° sopra l’orizzonte
Per coloro che desiderano assistere a questo evento straordinario, è consigliabile trovare un luogo aperto con una visione chiara del cielo. Questo consentirà loro di cogliere appieno lo spettacolo mentre i satelliti si spostano da ovest a est.