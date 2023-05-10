STARLINK, STASERA NUOVO PASSAGGIO DEI SATELLITI VISIBILE AD OCCHIO NUDO NEL NOSTRO COMPRENSORIO
Ore 21:34: tutti con lo sguardo all’insù: nuovo passaggio dei satelliti Starlink visibile nel nostro comprensorio pure ad occhio nudo. ci sarà molto tempo: solo cinque minuti durerà il passaggio del...
Ore 21:34: tutti con lo sguardo all’insù: nuovo passaggio dei satelliti Starlink visibile nel nostro comprensorio pure ad occhio nudo.
ci sarà molto tempo: solo cinque minuti durerà il passaggio della costellazione di satelliti di proprietà di SpaceX - fondata nel 2002 da Elon Musk - che punta a fornire una copertura internet globale.
Attacco degli alieni? No, sono satelliti.
Niente paura dunque non si tratta di alcun attacco da parte di Ufo, anzi.
Questa sera - 21.34 e per soli 5 minuti - i più attenti potranno rivedere lo spettacolo in cielo, soprattutto se si è lontani dalle luci della città.
I PROSSIMI PASSAGGI VISIBILI A PATERNO’ CON ALTA VISIBILITÀ':
9:34 pm, 10 May 2023
8:49 pm, 12 May 2023
9:17 pm, 13 May 2023
9:59 pm, 13 May 2023
I PROSSIMI PASSAGGI VISIBILI A PATERNO’ CON MEDIA VISIBILITÀ':
- 10:06 pm, 10 May 2023
- 8:23 pm, 11 May 2023
- 9:59 pm, 11 May 2023
- 10:35 pm, 11 May 2023
- 5:12 am, 12 May 2023
- 9:31 pm, 12 May 2023
- 10:25 pm, 12 May 2023
- 4:30 am, 14 May 2023
Starlink è una costellazione di piccoli satelliti, ancora in fase di costruzione, per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga sia in ambito civile ma anche per scopi scientifici, di ricerca e militari. Il progetto Starlink è nato nel gennaio 2015.
Per gli appassionati, ci sono anche sue link dove ‘monitorare’ le rotte dei satelliti: findstarlink.com/ e satellitemap.space/