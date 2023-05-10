STARLINK, STASERA NUOVO PASSAGGIO DEI SATELLITI VISIBILE AD OCCHIO NUDO NEL NOSTRO COMPRENSORIO

Ore 21:34: tutti con lo sguardo all’insù: nuovo passaggio dei satelliti Starlink visibile nel nostro comprensorio pure ad occhio nudo. ci sarà molto tempo: solo cinque minuti durerà il passaggio del...

Ore 21:34: tutti con lo sguardo all’insù: nuovo passaggio dei satelliti Starlink visibile nel nostro comprensorio pure ad occhio nudo.

ci sarà molto tempo: solo cinque minuti durerà il passaggio della costellazione di satelliti di proprietà di SpaceX - fondata nel 2002 da Elon Musk - che punta a fornire una copertura internet globale.

Attacco degli alieni? No, sono satelliti.

Niente paura dunque non si tratta di alcun attacco da parte di Ufo, anzi.

Questa sera - 21.34 e per soli 5 minuti - i più attenti potranno rivedere lo spettacolo in cielo, soprattutto se si è lontani dalle luci della città.

I PROSSIMI PASSAGGI VISIBILI A PATERNO’ CON ALTA VISIBILITÀ':

9:34 pm, 10 May 2023

8:49 pm, 12 May 2023

9:17 pm, 13 May 2023

9:59 pm, 13 May 2023

I PROSSIMI PASSAGGI VISIBILI A PATERNO’ CON MEDIA VISIBILITÀ':

10:06 pm, 10 May 2023

8:23 pm, 11 May 2023

9:59 pm, 11 May 2023

10:35 pm, 11 May 2023

5:12 am, 12 May 2023

9:31 pm, 12 May 2023

10:25 pm, 12 May 2023

4:30 am, 14 May 2023

Starlink è una costellazione di piccoli satelliti, ancora in fase di costruzione, per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga sia in ambito civile ma anche per scopi scientifici, di ricerca e militari. Il progetto Starlink è nato nel gennaio 2015.

Per gli appassionati, ci sono anche sue link dove ‘monitorare’ le rotte dei satelliti: findstarlink.com/ e satellitemap.space/