STASERA C'È LA "LUNA BLU" UNO SPETTACOLO IN CIELO

Non perdetevi, questa sera, uno spettacolo unico: splenderà nel cielo una “luna blu”. No, non è una luna colorata: si tratta di un modo di definire la seconda luna piena del mese (non capita spesso). Quella di Halloween, stasera, è particolare: sarà visibile in tutti i fusi orari, come non accadeva dal 1946. E apparirà anche più grande del solito, come spesso avviene nel mese di ottobre.

Cosa c’entra il blu? Qui c’è una storia da raccontare: la “Luna blu” si chiama così, nei paesi anglosassoni, per la sua presunta rarità. In inglese c’è un modo di dire: “once in a blue moon” (“una volta ogni luna blu”) che mira ad indicare qualcosa che non si verifica molto comunemente (anche se in realtà questo fenomeno avviene ogni 3-5 anni).

Secondo altre ipotesi, invece, la seconda luna piena in un mese è così chiamata perché ricorda il nome dell’antico termine inglese “belewe”, ovvero tradire: una luna traditrice perché induceva a pensare che fosse finita la stagione anche se non era così.

Ma forse non è nemmeno così: si tratterebbe di un uso improprio del nome poiché originariamente questo era assegnato alla la terza luna piena in una stagione che ne contiene quattro (la prossima di questo tipo è attesa il 22 agosto 2021, e sarà proprio la prossima luna blu in generale).

Quindi: di certo nessuno si aspetterà stasera di vedere una luna di colore blu. Ma comunque uno spettacolo stupendo nel cielo.