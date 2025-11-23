Stasera fenomeno rarissimo: gli anelli di Saturno diventano invisibili. Cosa sta per accadere

Un fenomeno astronomico raro e affascinante sarà osservabile nella notte di oggi, domenica 23 novembre, quando gli anelli di Saturno diventeranno praticamente invisibili dalla Terra. Non si tratta di...

Un fenomeno astronomico raro e affascinante sarà osservabile nella notte di oggi, domenica 23 novembre, quando gli anelli di Saturno diventeranno praticamente invisibili dalla Terra. Non si tratta di un evento catastrofico o di una perdita reale degli anelli, ma di un semplice — e sorprendente — effetto ottico.

Secondo quanto spiegano gli esperti della NASA, Saturno orbita attorno al Sole con un’inclinazione del proprio asse pari a 26,7 gradi. Durante la sua rivoluzione, cambia anche l’inclinazione del piano degli anelli rispetto alla Terra. Ogni 13-15 anni si verifica una particolare condizione geometrica: il piano degli anelli si orienta parallelamente alla nostra linea di vista, rendendoli di fatto invisibili.

Questo fenomeno, noto come “edge-on”, avviene quando gli anelli si mostrano di profilo rispetto all’osservatore terrestre. Pur essendo lunghi circa 120.000 chilometri, hanno uno spessore medio di appena 10 metri: una dimensione sufficiente a riflettere luce quando sono inclinati, ma insufficiente quando si presentano frontalmente.

Nella notte del 23 novembre, quindi, gli anelli risulteranno difficili da distinguere a occhio nudo e non saranno visibili nemmeno con telescopi amatoriali o di media potenza. Le loro particelle di ghiaccio, roccia e gas continueranno naturalmente a orbitare attorno al pianeta, ma la loro inclinazione impedirà di percepirle dalla Terra.

Con il proseguire del moto orbitale, l’inclinazione tornerà gradualmente a cambiare e gli anelli diventeranno nuovamente osservabili. Tuttavia, secondo gli astronomi, per rivederli bene sarà necessario attendere fino al 2040 circa.