Stasera la Luna dei Fiori illumina il cielo: spettacolo imperdibile

C’è un piccolo paradosso nella Luna piena che apre il mese di maggio: più si allontana dalla Terra, più invita a essere osservata con attenzione.

Nella serata di oggi, 1° maggio 2026, molti alzeranno gli occhi al cielo aspettandosi il classico disco luminoso e dominante. In realtà, lo spettacolo sarà leggermente diverso: la cosiddetta Luna dei Fiori apparirà un po’ più piccola e meno brillante del solito. Non meno affascinante, ma sicuramente più “discreta”.

Il momento esatto del plenilunio è previsto alle 19:23 (ora italiana). Questa volta si tratta di una microluna, ovvero una Luna piena che si verifica quando il satellite si trova vicino all’apogeo, il punto più distante dalla Terra lungo la sua orbita.

Cos’è davvero una microluna

Il fenomeno è completamente astronomico. La Luna non segue un’orbita perfettamente circolare, ma ellittica: per questo alterna momenti di maggiore vicinanza (perigeo) e altri di maggiore distanza (apogeo).

Quando il plenilunio coincide con l’apogeo, il risultato è una Luna che appare leggermente più piccola e meno luminosa. Attenzione però: la differenza esiste, ma non è così evidente per tutti a occhio nudo. Non aspettatevi una Luna “minuscola”, ma un cambiamento sottile.

Proprio qui sta il punto: è un evento che non punta sull’effetto wow, ma sulla precisione astronomica. Più che uno spettacolo eclatante, è un fenomeno da osservare con attenzione.

Perché si chiama Luna dei Fiori

Il nome “Luna dei Fiori” deriva dalla tradizione nordamericana, che associava ogni plenilunio a un momento della natura. Maggio, mese della piena fioritura, ha dato origine a questa denominazione.

Non c’è quindi alcun colore particolare: il nome è simbolico e legato al ciclo delle stagioni, alla rinascita della natura e al passaggio verso l’estate.

Il vero colpo di scena: due Lune piene in un mese

Il dettaglio più interessante, però, riguarda il calendario. Maggio 2026 avrà due pleniluni: oltre a quello di oggi, una seconda Luna piena arriverà il 31 maggio.

Un evento non frequentissimo, che rende questo mese ancora più speciale per chi ama osservare il cielo.

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